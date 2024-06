Vélingara : le service d’hygiène intercepte des produits impropres à la consommation d’une valeur de 10 millions F CFA

XALIMANEWS-Les agents d’hygiène de Vélingara ont intercepté des produits impropres à la consommation d’une valeur de 10 millions de francs CFA. Selon l’adjudant Pathé Baldé, chef de la brigade d’hygiène de Vélingara, ces produits comprennent notamment des bouillons, de la mayonnaise, et d’autres produits altérés, dont certains ont dépassé leur date de péremption tandis que d’autres sont affectés par un emballage défectueux.

L’opération menée par les agents s’inscrit dans le cadre des activités régaliennes des « Polices de l’hygiène », en particulier en vue de la fête de Tabaski.

L’adjudant Baldé encourage vivement les populations à être plus vigilantes lors de leurs achats, en vérifiant attentivement l’étiquetage et l’emballage des produits. Il recommande également aux consommateurs de signaler tout produit non conforme et invite la population à coopérer étroitement avec les agents d’hygiène pour garantir leur propre sécurité sanitaire.