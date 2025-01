Venezuela : l’opposition a dénoncé le bref « enlèvement » de Maria Corina Machado lors d’une manifestation

XALIMANEWS-Après cinq mois de clandestinité, Maria Corina Machado, cheffe de l’opposition vénézuélienne, a fait une apparition remarquée jeudi à Caracas, à la veille de l’investiture de Nicolas Maduro. Elle participait à une manifestation contre le président sortant lorsqu’elle a été brièvement détenue par les forces de l’ordre, selon l’opposition.

Fidèle à ses engagements, Maria Corina Machado a quitté l’ombre pour rejoindre les manifestants le 9 janvier, défiant les risques liés à sa situation. Vêtue de blanc et arborant un drapeau vénézuélien, elle est apparue dans le quartier de Chacao, arrivée sur un camion sous les applaudissements de la foule rassemblée.

Sa brève arrestation par les forces de sécurité a provoqué une vague de dénonciations de la part de l’opposition, qui y voit une nouvelle tentative du régime de museler ses adversaires à l’approche de la cérémonie d’investiture de Maduro.

Pendant son enlèvement, elle a été forcée d’enregistrer plusieurs vidéos et a été relâchée par la suite », souligne son équipe sur les réseaux sociaux. « Aujourd’hui, le peuple courageux a montré comment vaincre la peur », a déclaré, un peu plus tard l’opposante sur X, en remerciant ses partisans descendus dans la rue. Se disant « en lieu sûr et plus déterminée que jamais à continuer (…) JUSQU’AU BOUT ». Dans la foulée, Machado a évoqué « un Vénézuélien blessé par balle lorsque les forces répressives » l’ont arrêtée et a promis de parler « demain de ce qui s’est passé et de ce qui vient ».