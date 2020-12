XALIMANEWS- La Fédération départementale du Pds a appelé les responsables et militants à l’union en perspective des opérations de renouvellement des instances du parti. «Les renouvellements doivent se dérouler dans un cadre de fraternité et d’unité de tous les militants et militantes», plaidait le porte-parole du jour Issa Paye, lors d’une réunion ayant enregistré la présence des responsables des 12 sections du département. Un vœu qui semble entrer dans l’oreille de sourds. Pour cause, des Libéraux, regroupés autour du Collectif départemental des responsables fédéraux de Rufisque (Cdrfr), sont montés au créneau pour décrier la gestion de la Fédération par le maire Daouda Niang. «Notre frère Daouda Niang, compte tenu de son âge et de ses responsabilités, devrait jouer un rôle d’unificateur. Malheu­reusement, il se confine dans un comportement fractionniste et sectaire (…). Il érige le dirigisme, choisit ses hommes de manière unilatérale sans concertation avec la base et nomme ses coordonnateurs parallèlement aux instances du parti», s’est offusqué Guilé Diop, lors d’une rencontre à Bambylor. Il a exhorté les membres du Cdrfr à rester mobilisés contre ce qu’il considère comme une «forfaiture».

