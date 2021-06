XALIMANEWS: Les avocats de Pape Ndiaye ne sont pas du tout contents du verdict du procès. A en croire Me Tall, son avocat: « Tout naturellement, nous ne sommes pas satisfaits de la décision. Mais en tant qu’acteur judiciaire, nous sommes obligés de le respecter car, émanant d’une institution judiciaire. Pape Ndiaye a toujours clamé son innocence. Nous avions plaidé non-coupable. Et nous avons également démontré que notre client était innocent. Les juges rendent leur décision selon leur ultime conviction. Ils ont rendu leur décision que nous respectons. Mais nous sommes en droit d’attaquer pour élever l’instance à un second degré, et demander à ce que Pape Ndiaye soit rejugé et innocenté. Et ce que nous ferons dans un délai de 30 jours ». Poursuivant sa réaction, l’avocat du journaliste chroniqueur judiciaire soutient que les fait pour lesquels Pape Ndiaye a été condamné ne pas constituer. Pour lui, « ce qui existe entre les partis, c’est un contrat de prêt. Maintenant, les parties civiles ont dégagé en touche cet argument, disant que Pape Ndiaye a pris l’engagement de faire libérer des gens, alors que cela ne résulte pas de ses prérogatives ». Pour rappel, Pape Ndiaye a été accusé par la dame Ndèye Awa Ndir, d’escroquerie portant sur un montant de 500 000 F CFA. Selon la plaignante, le journaliste s’était engagé à faire libérer son patron, emprisonné pour un délit de recel. Par la suite, une autre personne s’était jointe au dossier pour réclamer la somme d’un million F CFA. Après un mois dans les mails de Dame justice, Pape Ndiaye n’a pas encore humé l’air de la liberté. Il vient d’être condamné à 1 an dont 3 mois ferme.

