Si on était dans le cadre d’une compétition de football, on aurait qualifié de feu la position de certains ténors de la scène politique dont Idrissa Seck, Amadou Ba, Mimi Touré, Boun Abdallah Dionne, Malick Gackou après tirage au sort, effectué hier, vendredi 29 décembre,. Et pour cause, classés pour la plupart au-delà des trente premiers dans l’ordre de passage devant la commission mise en place par le Conseil constitutionnel pour la vérification des parrainages, ces ténors se voient tout simplement exposés à des risques des doublons externes lors de cette phase de contrôle de la validité des signatures. Ce qui pourrait entrainer l’invalidation de leur dossier de candidature.

