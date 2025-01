Vers le lancement d’une plateforme nationale d’accès au logement

XALIMANEWS: (APS) – Le gouvernement sénégalais mettra prochainement en place une plateforme nationale d’accès au logement, pour permettre aux Sénégalais de s’informer de tous les programmes de logement développés sur les pôles territoires, a annoncé le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana.

‘’Notre objectif, c’est de maîtriser les coûts de construction d’un logement et de le rendre plus accessibles aux Sénégalais. Nous allons développer une plateforme nationale d’accès au logement, qui va permettre aux Sénégalais d’ici et d’ailleurs, de voir tous les programmes de logement que nous sommes en train de développer sur les pôles territoires’’, a-t-il indiqué.

M. Fofana s’exprimait au terme de la signature d’une convention de partenariat avec Shelter Afrique développement Bank, dans le cadre de la politique du gouvernement sénégalais en matière d’habitat.

Il a rappelé que le président de la République a placé la question du logement au centre de son projet de développement endogène.

‘’Aujourd’hui, 54 % des revenus que gagne un Sénégalais sont dépensés dans le loyer. C’est énorme alors que normalement c’est autour de 30%’’, a-t-il déploré.

Il a expliqué cette situation par le faible nombre de logements –5000 unités—que le Sénégal produit annuellement.

‘’Normalement, le besoin croit de plus 20.000 demandes de logements par année et nous avons un déficit depuis 2013 qui était de 300.000 logements. C’est pour ça que les Sénégalais ont du mal à trouver un logement adapté à leurs revenus. Donc, notre objectif c’est de résorber un gap de 500.000 logements sur une période de 10 ans’’, a-t-il avancé.

Thierno Habib Hann, le directeur général de Shelter-Afrique développement Bank, a souligné que sa structure s’est engagée dans un programme de développement du secteur de l’habitat urbain de façon stratégique et durable.

‘’Nous avons eu avec le ministre des échanges très, très productifs (…). Nous sommes très heureux de l’accueil. Nous comptons absolument sur le ministre et le gouvernement sénégalais pour la mise en œuvre de notre stratégie de développement au Sénégal’’, a-t-il indiqué.

‘’Aujourd’hui, nous sommes une banque de développement. Et l’objectif pour nous est de mobiliser des ressources à long terme impactant pour nos pays africains. Aujourd’hui, nous avons signé cet accord avec le Sénégal, pour renforcer la mobilisation des ressources pour renforcer le secteur, pour que tous les Sénégalais puissent avoir accès à un accès au logement’’, a-t-il ajouté.