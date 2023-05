Cependant « Sur l’appel au dialogue, Taxawu Senegaal, conformément à sa tradition de concertation et de participation inclusives, se réserve le droit de consulter ses instances de base et les partis et mouvements alliés. La réunion de synthèse et de restitution convoquée à cet effet définira la position officielle de la Plateforme qui sera rendue publique », précise-t-on.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy