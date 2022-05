La coordination nationale du Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) a déjà pris toutes les dispositions nécessaires pour encadrer et accompagner les victimes et parents des victimes dans le cadre de la procédure judiciaire, annoncent ses conseils, Mes William Bourdon et Vincent Brengarth. Ce, après avoir « appris par voie de presse que le parquet de Dixinn avait invité les victimes et parents des victimes, plus généralement toute personne susceptible d’éclairer la justice, à se faire identifier. »

