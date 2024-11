Vers une renégociation des Accords de pêche entre le Sénégal et l’Union Européenne : Un engagement pour l’avenir du secteur de la pêche et le développement national (Par Babacar BA)

Le Sénégal est un partenaire de longue date de l’Union européenne dans le secteur de la pêche. Un accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable (APPD) a été conclu entre le Sénégal et l’UE en 2014. Le protocole de mise en œuvre actuel (2019-2024) expire le 17 novembre 2024.

Les nouvelles autorités sénégalaises, conformément aux promesses faites durant leur campagne électorale, se sont engagées à renégocier les accords de pêche entre le Sénégal et l’Union européenne. Ce tournant décisif marque une volonté affirmée du Président de la République SEM Bassirou Diomaye Diakhar FAYE de replacer les intérêts nationaux au cœur de la gestion des ressources halieutiques. Le secteur de la pêche, vital pour l’économie sénégalaise, est en effet une source essentielle d’emploi, de subsistance et de sécurité alimentaire pour des millions de Sénégalais. La préservation de cette ressource stratégique est donc une priorité nationale.

Le Projet Sénégal 2050 trace les grandes orientations pour un développement durable et inclusif du pays. L’un des axes fondamentaux de ce plan consiste à mieux protéger les ressources naturelles, y compris celles des eaux sénégalaises, face aux pressions extérieures. Dans cette perspective, les nouvelles autorités ont pris l’engagement de revoir les accords de pêche pour mieux encadrer l’exploitation des ressources par des acteurs étrangers et assurer une exploitation responsable et profitable pour le pays.

Pour donner la force nécessaire à cette ambition, il est impératif de doter le nouveau régime d’une majorité parlementaire confortable. Cette majorité permettra d’entamer les réformes structurelles et législatives nécessaires à une renégociation favorable des accords de pêche et d’autres conventions économiques ayant un impact significatif sur la vie des Sénégalais. Un Parlement soutenant pleinement le programme de développement national permettra non seulement de sécuriser les intérêts supérieurs de la Nation mais aussi d’accélérer la mise en œuvre des orientations du Projet Sénégal 2050.

En renforçant le contrôle sénégalais sur ses ressources halieutiques et en promouvant des partenariats équitables et respectueux des écosystèmes marins, le Sénégal peut espérer redynamiser le secteur de la pêche. Cette démarche profitera directement aux pêcheurs locaux, aux communautés côtières et à l’ensemble des secteurs économiques qui en dépendent. Elle contribuera également à asseoir la souveraineté du Sénégal sur ses richesses naturelles, tout en s’inscrivant dans une logique de développement durable.

Accorder une majorité parlementaire à ce nouveau régime, c’est investir dans une vision de long terme pour le Sénégal. C’est permettre au Gouvernement de prendre des décisions audacieuses, orientées vers la préservation des ressources naturelles et la prospérité économique de notre nation. Pour que le Sénégal ait les moyens de ses ambitions, il est essentiel que chaque citoyen participe activement à ce processus de renouveau et soutienne la majorité législative qui rendra ces transformations possibles.

Le Sénégal se trouve à un moment charnière de son histoire, où les choix faits aujourd’hui auront un impact déterminant sur le futur. Une majorité parlementaire solide est la clé pour faire de cette vision une réalité tangible, et garantir que les intérêts du peuple sénégalais restent au cœur des décisions stratégiques de notre pays. C’est mon intime conviction.

Babacar Sané BA

Président Alternatives Citoyennes

Coalition MIMI 2024