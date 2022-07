» Notre mémoire est notre absolu ultime refuge. Il nous faut l’aménager et la ménager ! ?Les peuples qui dilapident leur Patrimoine culturel immatériel ou qui le méprisent, voire même le renient par snobisme, sont exposés au mimétisme culturel et à l’obsolescence anthropologique. Leurs hommes et femmes deviennent des névrosés culturels, des avatars. Tels des automates, ils. elles sont dans la violence réactionnelle devant tout ce qui rappelle leur passé. C’est ce qui guette les peuples qui, par défaut de culture et de lien avec leur propre histoire, saisissent le monde avec les clichés des « cultures dominantes » dont les gadgets remplissent leur semblant de vie. Une connexion mémorielle à notre substrat culturel est un moyen de garder vivace un serein espoir de survie culturelle. Osons rester nous-même mais ouvert.es au monde sans nous y diluer par complexe d’infériorité! » Bon Vendredi Dr Massamba Guèye LBA Koki, le 15 juillet 2022.

