« Ce qui fait une personne, c’est sa patience face à l’adversité. Il faut surmonter les obstacles. Agir c’est facile, le plus dur c’est assumer son geste. Quand on fait, au delà de ce qu’on peut, et que cela ne nous coûte rien en peine morale, c’est que notre action est à fort plus-value humaine. On ressent alors le véritable sentiment d’être utile au monde que procure le bonheur de rendre heureux ses semblables sans rien attendre d’eux en retour. Leur sourire est la meilleure des récompenses . La volonté qui fait agir vient de notre désir de réussir à être utile socialement. » Bon Vendredi Dr Massamba GUEYE LBA.

