Ne te sous-estime jamais ! Sois fort et humble. Chaque parcours mérite d’être salué car il est l’aboutissement d’une somme d’efforts effectués dans la quête de sens d’une vie. Il n’y a pas de barème officiel pour mesurer le degré de sacrifice consenti par une personne pour faire un bout de vie mais chacun sait ce qu’il a enduré pour en arriver là où il est. Il faut donc encourager les débuts de parcours, les courts parcours, les parcours très courts et les fins de parcours. Derrière chaque itinéraire de vie, il y a une somme d’efforts investis à valoriser. C’est sur ces piliers qu’il faut se reposer pour avancer. Il faut saluer ces efforts sans jamais s’en satisfaire et en faire les outils de notre réussite professionnelle et sociale. Il ne faut donc pas penser que sa vie est un échec en miroir de la vie des autres! Le bilan d’une vie se fait après le mort! Tant qu’on vit, il y a des réussites à conquérir! »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy