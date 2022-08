XALIMANEWS-Le Collectif Ngor-Almadies a fait face à la presse, vendredi dernier, pour se prononcer sur la situation difficile causée par les inondations que les habitants de ces deux localités vivent. Saisissant cette occasion, le porte-parole du jour a listé les causes de leur calvaire, sans oublier de formuler des demandes pour la fin définitive de ces temps troubles.

«Nous, le Collectif des Habitants de Ngor-Almadies, avons tenu à informer sur la situation dangereuse que nous vivons à cause des inondations. Aujourd’hui, nous vivons des moments pénibles et dangereux qui ne sont pas principalement le fait de grosses pluies, mais plutôt le fait d’un mal gouvernance avérée, notamment environnementale et dans les ouvrages publics. Pour preuve, la place où nous sommes été inondée plus d’une dizaine de fois depuis quinze ans environ et l’intérieur de cette maison au moins 4 fois. Mais aucune inondation n’a atteint la violence du vendredi 05 août 2022», a de prime abord soutenu, dans des propos relayés par le quotidien VoxPopuli, le porte-parole du jour du Collectif Ngor-Almadies et des sinistrés de la zone.

Poursuivant, il souligne qu’«avant la construction de l’ambassade des USA aux Almadies vers 2010 et le déménagement en mars 2013, il n’y avait pas d’inondation dans cette zone. Mais ce qui s’est passé, c’est qu’il y a eu l’édification d’une partie du quartier Ngor Extension sur une zone non aedificandi, par un remblai avec de l’argile en bouchant la voie de l’écoulement des eaux sans rien prévoir en remplacement. Il y a eu aussi l’extension d’un canal d’écoulement des eaux pluviales, pas assez large ni profond, qui nous déverse les eaux dès que la pluie dépasse 30mm au lieu de les destiner à la mer. Il y a eu également, des micmacs sur la réalisation de l’assainissement du village de Ngor, branché finalement sur le réseau des Almadies et aussi sur l’assainissement de notre réseau par une entreprise KPAX». Il liste aussi «le bouchage et l’enterrement du grand canal de Ngor pour faire des parcelles. Et la chose la plus dangereuse, c’est qu’il y a l’enterrement des bassins de rétention d’eau et le bouchage des canaux vers la mer de l’Aéroport de Yoff pour y bâtir une nouvelle cité sous l’égide de la CDC, sans compter les terrassements divers et variés pour construire maisons et immeubles».

Après avoir fini d’évoquer les causes des inondations que connaissent cette zone, le Collectif a formulé des demandes pour l’éradication définitive desdits problèmes. «D’abord, nous pensons que les donneurs d’ordre et les réalisateurs de tous les ouvrages publics, où il y a eu une mal gouvernance, doivent rendre compte et nous allons nous réunir pour prendre des décisions allant dans ce sens. Nous demandons aussi à l’Etat du Sénégal et ses démembrements de prendre toutes les mesures qui permettent en urgence et dans le moyen terme d’éviter les catastrophes prochaines en remettant à niveau les ouvrages concernés», indique le collectif qui demande également «à l’Etat de dédommager tous les sinistrés en commençant par ceux qui n’ont pas les moyens financiers de se remettre à niveau. Nous demandons à tous les quartiers sinistrés de communiquer par les moyens dont ils disposent sur les causes non naturelles des dégâts des inondations et de demander la poursuite des structures et institutions responsables».

Avec Voxpopuli