Devenu un bastion de Pastef, le Sud peut-il être dans le giron apériste ? Avec la formation du nouveau gouvernement, le Président Sall a montré qu’il ne s’est pas résigné à conquérir la région de Ziguinchor. En décidant de nommer Doudou Ka et Victorine Ndèye à la tête des ministères des Transports aériens et des infrastructures aéroportuaires et de la Microfinance et de l’économie sociale et solidaire, Macky Sall lance la remontada… électorale à Ziguinchor.

