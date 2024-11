[Vidéo]-Adiouza en feat avec Samba Diarra Mbaye : Un clip empreint de sensibilité

XALIMANEWS-Au Sénégal, l’usage des réseaux sociaux, en particulier TikTok, soulève de plus en plus de préoccupations. Cette plateforme, initialement conçue pour le divertissement et le partage de contenus créatifs, est parfois détournée pour des règlements de compte publics. Les disputes, diffamations et querelles personnelles s’y multiplient, donnant lieu à des polémiques qui attirent l’attention et alimentent des débats houleux.