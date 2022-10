XALIMANEWS-Élu homme du match, lors de Bayern/FC Viktoria Plezen (5-0), comptant pour la 3ème journée de la phase de groupe de la Ligue des champions, Sadio Mané a ouvert son compteur but avec les Bavarois dans la compétition. On jouait la 21e minute, Sadio Mané mystifie 2 adversaires par un double dribble aérien, cramponne le ballon sur le sol, crochète un adversaire et s’en va dans la surface pour fusiller de près le portier adverse, du gauche. Du grand art, pour le Sénégalais, qui ouvre son compteur but en LDC, avec le Bayern.

