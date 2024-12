[Vidéo] Affaire Didier Badji et Fulbert Sambou : La justice traque les auteurs et les commanditaires 

XALIMANEWS-La disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou a été évoquée lors de la plénière de samedi dernier, consacrée au vote des deux projets de loi portant sur la suppression du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et du Conseil économique, social et environnemental (CESE).

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a dressé un état des lieux de l’enquête en cours concernant cette affaire. « Le temps de la justice n’est pas celui de la politique. Il a été ouvert une information de recherche sur la cause de leur mort. Ainsi, l’affaire est en cours d’instruction. Je peux vous indiquer que c’est une question prioritaire. Il va falloir déterminer les conditions dans lesquelles ces deux gendarmes ont disparu et faire preuve de la même détermination pour que tous les commanditaires et les exécutants de cette ignoble besogne puissent répondre de leurs actes de la façon la plus rigoureuse », a-t-il affirmé.

En ce qui concerne les victimes des manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024, le ministre a réitéré l’engagement de l’État à faire la lumière sur ces événements tragiques. « Une enquête est en cours et c’est une question de crédibilité. Je pense que si des faits aussi graves, qui ont ému tout le monde et dont certains se sont passés en direct, c’est-à-dire sous l’œil des caméras, restent impunis, ce serait un mauvais signal parce que ce serait tout simplement asseoir un climat d’insécurité que rien ne saurait justifier. C’est une question de principe ; nous allons nous y atteler et je vous assure que le travail est déjà entamé. Toute la lumière sera faite et les responsabilités seront établies. Et surtout, les commanditaires répondront de leurs actes », a conclu Ousmane Diagne.