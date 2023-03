XALIMANEWS -Parler ou s’exprimer sur l’actualité politique commence à faire peur au peuple sénégalais. Les journalistes et les hommes politiques ne sont plus libres d’exprimer leurs opinions de peur d’être convoqués. Ils sont soit détenus, soit soumis à une surveillance judiciaire. L’ancien premier ministre Cheikh Hadjibou Soumaré, les journalistes Pape Ndiaye et Pape Alé Niang, El Malick Ndiaye (Pastef, opposition), Mor Talla Gueye « Nitt Dof (rappeur, activiste), Pr Cheikh Oumar Diagne, Abdou Karim Guéye (activiste) et bien d’autres personnes en ont fait les frais.

