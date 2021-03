“C’est sûr et certain qu’une équipe comme le Sénégal ne peut pas se satisfaire de ces résultats […] C’est clair et net. Quand on prend deux points sur six possibles on ne peut pas être satisfait. Mais je loue la détermination de mes joueurs. Le fait qu’ils n’ont jamais abdiqué. Ils ont bien travaillé pour pouvoir égaliser.”

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy