Invité de nos confrères de la 7TV, Alioune Tine est revenu sur le rôle qu’il a joué pour la tenue rencontre. Selon lui, il n’a joué que son rôle de passeur. En effet, « Embalo a demandé mon numéro à un journaliste et m’a demandé ce qui se passe à Dakar. Je lui ai rendu compte. Et il m’a demandé ce qu’il peut faire. Il m’a dit qu’il veut voir Sonko et je lui ai passé le numéro de ce dernier. Voilà ce qui s’est passé », a laissé entendre le fondateur du think tank Africajomcenter.

