XALIMANEWS- Des heurts entre jeunes et policiers ont fait trois morts à Dakar et à Ziguinchor, où l’escalade verbale des dernières semaines entre pouvoir et opposition a tourné à la confrontation, un mois et demi avant les élections législatives.

