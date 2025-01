[Vidéo]-Cheikh Mbagnick Ndiaye : Une réflexion sur le renseignement opérationnel au service de la défense et de la gouvernance

XALIMANEWS-Dans une vidéo publiée récemment, Cheikh Mbagnick Ndiaye, administrateur civil de classe exceptionnelle, présente son ouvrage intitulé « Le renseignement opérationnel dans les stratégies de défense militaire, défense civile et défense économique ».

Dans ce livre, l’administrateur territorial et local, ancien conseiller personnel du Premier ministre, explore en profondeur la théorie du renseignement, sa classification, sa mise en pratique ainsi que ses impacts dans les domaines de la sécurité publique, civile et militaire.

Fort de son expérience et conscient des insuffisances, des lacunes, des dérives et des erreurs, notamment en matière de prévarication des deniers publics et de méconnaissance des règles par certains fonctionnaires, Cheikh Mbagnick Ndiaye a décidé d’agir. Son objectif est d’accompagner non seulement les fonctionnaires de l’État, mais aussi les nouvelles autorités, en leur fournissant des outils et des pistes pour améliorer leurs pratiques.