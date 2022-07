XALIMANEWS- Après la pluie diluvienne qui s’était abattue sur Dakar et sa banlieue, le mercredi dernier, occasionnant des désagréments sur la voie publique et dans la circulation urbaine, les populations ont vécu la même chose, ce vendredi après-midi et ce aussi durant toute la journée du samedi. Cette fois-ci, les eaux de pluie ont très vite envahi les artères des quartiers de Pikine, Guédiawaye, Keur Massar et environ.

