[Vidéo]-« DEFAL NI ÑUN  » : Un Hymne à l’Amitié et à la Solidarité de Ndakhté Lo

XALIMANEWS-Avec sa nouvelle chanson « DEFAL NI ÑUN », Ndakhté Lo met en lumière la beauté et la profondeur de l’amitié. À travers des paroles empreintes d’émotion, elle nous rappelle combien ce lien est précieux et essentiel dans nos vies. Une mélodie touchante qui résonne comme un hymne à la solidarité et aux relations sincères.