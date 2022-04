XALIMANEWS- La masseuse Adji Sarr a détaillé et maintenu sa version des faits. La jeune femme de 20 ans maintient ses accusations de viol de la part d’Ousmane Sonko et a nié tout complot politique. Et si les accusations d’Adji Sarr étaient des dénonciations calomnieuses ? De fausses accusations ? Alors que risquerait-elle ? Une question à laquelle Me El Hadj Diouf a tenu à répondre. Il est revenu sur possibles sanctions dont risque Adji Sarr.

