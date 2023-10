Victorine Ndeye a donné la même réponse aux femmes et aux jeunes de la commune de Mlomp. En tant que ministre en charge du financement et de l’économie sociale et solidaire, elle a invité les femmes et les jeunes de Mlomp à venir chercher leurs financements à Ziguinchor.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy