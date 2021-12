“Ce qui s’est passé au Stade Ngalandou Diouf est plus regrettable. Je suis meurtri. Cette violence est inexplicable. C’est extrêmement grave ! On va suspendre tous les Navetanes qui sont assujettis à des actes de violence. C’est dans tous les disciplines car le sport ne rime pas avec la violence. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. S’il y’a des morts, on est obligé de tout suspendre“, a déclaré Matar Bâ.

