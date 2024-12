[Vidéo]-échauffourées entre supporters du Jaraaf et de l’USM lors du match de coupe CAF

XALIMANEWS-Le match de Coupe de la CAF qui opposait le Jaraaf de Dakar à l’USM Alger, joué ce dimanche au stade Abdoulaye Wade, a pris une tournure inattendue, se concluant dans une ambiance chaotique. Bien que le match lui-même ait été marqué par un score nul de 0-0, ce sont les événements survenus après la rencontre qui ont retenu l’attention. À la fin du match, des tensions entre les supporters des deux équipes ont dégénéré, donnant lieu à une violente altercation. Cette bagarre a fait plusieurs blessés parmi les spectateurs, certains nécessitant des soins médicaux. En outre, des dégâts matériels considérables ont été observés dans et autour du stade, notamment des chaises arrachées et détruites, créant ainsi un climat de violence et d’anarchie. Ce climat de chaos a perturbé la fin de cette rencontre sportive, qui devait normalement se terminer sur une note plus positive.