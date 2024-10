[Vidéo]-entretien de Mayacine Diop avec Khalifa Ababacar Youm médaille d’or avec la France aux Jeux paralympiques de Paris

XALIMANEWS – Dans cette vidéo réalisée en collaboration avec la radio O2 et Xalima.com, présentée par Mayacine Diop, Khalifa Ababacar Youm évoque son exploit remarquable avec l’,équipe de France de cécifoot. Après Amadou Dia Ba, qui a remporté la médaille d’or aux 400 mètres haies à Séoul en 1988, Khalifa Ababacar Youm est le deuxième athlète d’origine sénégalaise, à décrocher cette prestigieuse distinction olympique, la plus haute reconnaissance pour un sportif.

Dans cet entretien, ce fervent Talibé Cheikh, consultant en emploi et en insertion sociale en France, revient sur son parcours et les retombées de cette victoire, notamment la distinction de la Légion d’honneur française décernée par le président Emmanuel Macron, ainsi que quatre médailles honorifiques reçues de différentes villes et départements.