« Je suis habitué aux critiques. Depuis que je suis là on me critique et chaque personne est critiquée. Je pense que c’est normal. Les critiques ne m’empêchent pas d’aller avec ma propre philosophie. Je suis dans le milieu depuis des années et je reste sur ma propre philosophie », a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse, ce lundi, à Thiès.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy