XALIMIANEWS- Ces derniers jours, le pays est renoué avec l’insécurité et il ne se passe un jour sans qu’une personne ne soit victime d’agression suivi de meurtre. Et les dernières en date sont celles de Kiné Gaye à Pikine, Khabane Dieng à Diamaguène et Papy Niang à Mermoz. Un phénomène qui préoccupe les Sénégalais et qui relance en même temps le débat sur le rétablissement de la peine de mort au Sénégal.

