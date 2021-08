XALIMANEWS-Dans cette courte séquence, admirez le somptueux but d »Idrissa Gana Gueye lors du déplacement du PSG à Brest, ponctué d’une victoire par 4 buts à 2. Alors que Paris menait par 2 buts à 1 et restait sur la menace d’un retour des Locaux, l’international sénégalais hérite d’un ballon à presque 40 mètres des buts brestois, et sans être gêné il décroche une frappe de mule qui nettoie les filets adverses. Un but venu d’ailleurs. Chapeau Gaindé.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy