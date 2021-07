XALIMANEWS-Dans cette vidéo, vous pouvez admirez les buts du match de préparation opposant les Allemands d’Hertha Berlin aux Anglais de Liverpool, ce vendredi. Menés 2 buts à zéro, les Reds sont parvenus à rétablir l’équilibre par Mané d’abord (37e, 2-1) et Minamino (42e, 2-2). De retour des oranges, le Hertha corse l’addition sur un doublé de Jovetic (66e et 80e, 4-2) avant que Oxlade Chamberlain ne réduit la marque (88e, 4-3). Dans ce match, Sadio Mané est apparu très affûté, buteur et à l’origine du but égalisateur en récupérant une balle pour lancer Salah qui a talonné pour Minamino. Une prestation qui présage une bonne saison pour l’international sénégalais.

