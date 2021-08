XALIMANEWS-L’international sénégalais a debloqué son compteur but à la 69e minute du match contre Burnley. Une réalisation qui permet aux Reds de mener par 2 buts à zero, après l’ouverture du score de Jota (18e, 1-0). L’attaquant des Lions, recevant une astucieuse passe d’Alexander Arnold, crucifie le gardien de Burnley, pour son premier but de la saison. Après Gana Gueye, hier lors de Brest/Paris (2-4), un autre pensionnaire de la tanière, se signale par un but, non moins joli aussi. Finalement, les Reds s’imposent par 2 buts à 0 et compte 2 matchs en autant de sorties.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy