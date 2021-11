XALIMANEWS-On jouait la 32ème du match Ghana/Afrique du Sud, comptant pour la 6ème et dernière journée des Éliminatoires de la Coupe du monde zone Afrique et pour le compte de la poule G, lorsque sur un corner obtenu par les Locaux, un Black Star tombe dans la surface adverse. L’arbitre sénégalais Maguette Ndiaye désigne le point de penalty. Sur l’action, la faute ne paraît pas manifeste, mais Andrew Ayew ne rate pas l’occasion et envoie le Ghana en Barrages (1-0), au grand dam des Sud-Africains, qui ont fait recours à la FIFA et à la CAF pour contester l’arbitrage.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy