Le roc de la défense napolitaine et de la sélection sénégalaise, a marqué son deuxième but de la saison en série A, ce lundi, en déplacement à Udinese (0-4) dans le cadre de la clôture de la 4e journée. Les Napolitains ont laminé leurs adversaires grâce à des réalisations, signées, Oshimen leur buteur nigerian (24e), Amr Rrahmani (35e), Koulibaly (52e) et Lozano (84e). Kalidou à réussi un somptueux extérieur du droit qui se logea dans les filets adverses, pour le 3e but de son équipe et son deuxième personnel en championnat. Avec cette victoire, Naples (1e, 12 pts) engrangé 4 victoires en autant de sorties et occupe seule le fauteuil de leader de la série A, devant l’Inter (2e, 10 pts) et Milan AC (3e, 9 pts).

