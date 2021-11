XALIMANEWS-Dans cette courte vidéo, on montre Idrissa Gana Gueye, le Lion de la Teranga et sociétaire du PSG, s’illustrer dans le social. Le Vice-champion d’Afrique, avec son association « For Hope » qui se traduit Pour l’espoir, créée avec ses amis, ont offert des lots d’extracteurs d’oxygène, de gel antiseptique et de masques, au Ministère de la santé, sous la présence de l’ex minitre Farba Senghor qui les a remercié au passage. Pour Gana, c’est un acte rêve depuis fort longtemps, dans la mesure qu’ils savent d’où ils viennent, car n’étant pas nés avec des cuillères en or, mais issus de milieux modestes. Avec un brin d’humour, en compagnie du président de l’association, Macif, le médian sénégalais avoue sa passion pour le thé avec son sachet bien rangé dans sa petite valise. De l’avis du Parisien, c’est la seconde fois que l’association s’illustre dans le social, après une première action fait dans les villages.

