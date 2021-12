A Dakar, seuls quelques bus de la société publique de transports « Dakar Dem Dikk », les motos Jakarta et les charrettes étaient en circulation. Les taxis et les cars et bus assurant la desserte entre le centre et les banlieues étaient à l’arrêt.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy