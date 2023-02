XALIMANEWS -Ibrahima Lissa Faye a dénoncé la décision du Conseil National de Régulation de l’Audiovisuel (CNRA) de suspendre pour une semaine les programmes de la chaîne privée Walf TV. Le président de l’Association de la Presse en Ligne (Appel) estime que ledit organe de régulation « ne doit plus exister ». Selon lui, « dans le code de la presse de juillet 2017, on parle d’un nouvel organe de régulation qui va s’occuper de tous les médias aussi bien la presse écrite, la presse en ligne, la presse audiovisuelle et donc qui va également pouvoir travailler avec le Cored pour surtout assainir et professionnaliser le milieu. »

