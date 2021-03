Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM

XALIMANEWS- Absolument furieux ! Auteur d’un match plutôt mitigé, Cristiano Ronaldo pensait rattraper sa prestation en offrant le but de la victoire au Portugal ce samedi face à la Serbie (2-2) à Belgrade. A la 90+4e minute, il dribble le gardien et envoie le ballon vers le but mais Mitrovic parvient à tacler le cuir au niveau de sa ligne. L’arbitre de la rencontre, le Néerlandais Danny Makkelie, ne donne pas le but aux Portugais qui ne pourront donc pas faire mieux que 2-2. Les ralentis donnent finalement tort à l’arbitre mais ni la Goal-Line Technology ni la VAR n’étaient actives ce soir-là.

