[Vidéo]-les révélations de Reug-Reug après son audience avec le président Diomaye

XALIMANEWS-Dans une vidéo postée sur Youtube, Reug-Reug le champion du monde de MMA, est revenu sur son audience avec le président t de la république, Bassirou Diomaye Faye.

« Je suis très content du président de la République, une personne humble… », a d’emblée soutenu le lutteur qui a été interpellé sur l’audience accordée par le président Diomaye Faye. D’après Reug Reug, le président Diomaye est quelqu’un qui connaît bien le MMA, de plus, il a pratiqué les arts martiaux et comprend parfaitement les exigences de ce sport. « Ce qui m’a le plus marqué, c’est qu’il a pris son temps avec nous, en tant que président de la République, en discutant avec nous pendant 45 minutes…« , a ajouté le Thiaroyois.