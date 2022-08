Le tombeur de Yekini a d’abord salué les fans, coéquipiers, autorités politiques, encadrement, avant d’évoquer son duel. Pour Balla Gaye 2, pas question qu’il se foutte des Guédiawayois, admet qu’il va plus jamais laisser un lutteur lui marcher dessus et avertit son adversaire Gris, qu’il va le vaincre, soit en lutte ou en bagarre. Donc, le 3ème tigre de Fass est averti. Le double victime d’Eumeu Sène a clarifié certaines choses par rapport à sa relation avec la famille Ndiaye. Pour Balla, Aziz et Baye, sont ses frères et leurs relations datent depuis leurs parents.

