XALIMANEWS-Dans cette vidéo, vous pouvez revoir la chute d’Ada Fass devant un Zarco, plus outillé et plus expérimenté. Après 5 minutes de combat, où tous les 2 ont écopé d’1 avertissement respectif qui ne se justifiait pas, les hostilités vont démarrer. Et lors de leur accrochage, chacun des 2 lutteurs a usé de sa « science » pour s’imposer, et dans ce registre, Zarco, plus outillé et en expérience va battre Ada Fass, d’un fauchage net, inévitable pour le Fassois. Le tout dans moins de 10 minutes.

