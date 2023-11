Ils comprennent aussi un briquet en or jaune dans son écrin, un Parker stylo plume en or jaune, un collier de l’ordre d’Abdoul Aziz Al Saud d’Arabie Saoudite, d’une boîte de présent en chiffre du roi et de la reine des Belges. En font également partie des médailles très importantes de l’Espagne, de la Finlande, et de l’Egypte.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy