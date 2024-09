[Vidéo]-Music : « Djéguéma », l’hommage de Pagaye Mbaye à Aziz Dabala

XALIMANEWS-Pagaye Mbaye a dévoilé son nouveau clip intitulé « Djéguéma ». Le chanteur a profité de cette occasion pour rendre hommage à Aziz Dabala chorégraphe du clip. » Tu es parti avant nous, bien trop tôt, et tu nous rappelles qu’ici-bas, notre vie est peu de chose. Je suis très heureux d´avoir partagé avec toi une partie de ta vie.

Toi qui avais l’art de cultiver l’amitié et la bonne humeur, Tu rendais tous ces moments joyeux et uniques » Peut-on entendre en langue ouoloff