XALIMANEWS-Dans un style unique mêlant le mbalakh traditionnel et des sonorités acoustiques, les deux artistes offrent une performance qui ravit leurs fans. Ce mélange harmonieux de rythmes apporte une fraîcheur musicale et met en valeur leurs talents vocaux et leur complicité artistique.

Ce projet témoigne de l’innovation et de la créativité de Waly Seck et de Baye Mass, qui continuent d’explorer de nouvelles dimensions dans la musique sénégalaise.