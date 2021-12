Par ailleurs, Déthié Fall a évoqué les prêts DMC qui reviennent dans les réclamations des enseignants. “Les enseignants travaillent dans des conditions difficiles avec des manques énormes de moyens. Le monde est en mutation. Et, le pays doit être positionner. Et, c’est impossible sans un systême de qualité. Le non respect de ces accords obligent aujourd’hui, les enseignants à projeter des mouvements d’humeur entre le 8 et le 9. Vous en être responsable”, a-t-il soutenu devant le ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy