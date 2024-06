[Vidéo] Pain, Huile, Sucre…: les nouveaux prix dévoilés par le gouvernement

XALIMANEWS-Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé hier lors du Conseil des ministres les mesures visant à réduire le coût de la vie, dans le but d’alléger la charge financière des ménages les plus vulnérables tout en maintenant la stabilité budgétaire. Les ministres Ahmadou Al Aminou Lo, Cheikh Diba et Mabouba Diagne ont tenu une conférence de presse pour présenter ces mesures.

Ces ajustements concernent divers produits de première nécessité et services largement consommés. Ils comprennent une réduction de 50 F CFA sur le sucre cristallisé homologué, une diminution de 40 F CFA sur le riz brisé non parfumé, et le riz indien sera vendu à moins de 400 F CFA à partir du mois d’août. De plus, le prix de l’huile raffinée baissera de 100 F CFA.

Pour ce qui est du pain, une baisse de 15 F CFA a été décidée, en attendant de finaliser les discussions. Par ailleurs, la taxe de 2 000 F CFA sur le ciment a été suspendue.