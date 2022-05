XALIMANEWS-En match retard de la 33ème de la Premier League, Liverpool allait défier Aston Villa. En course pour le titre, avec City, Liverpool devait gagner pour ne pas compromettre ses chances. Après un score de parité à la mi-temps (1-1), les Reds un peu secoués par une bonne équipe des Villans, vont trouver le bonheur par l’entremise de l’excellent Sadio Mané, à la 65e minute. Servi sur un centre millimétré par le virevoltant Luiz Diaz, le MVP et vainqueur de la CAN 2022, d’une tête décroisée, offre la victoire aux siens. Le 15ème but en Championnat pour le fils de Bambaly, en course avec Benzema pour le Ballon d’or européen

