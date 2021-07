“Rappelez-vous, quand j’étais invité par le régime du président Wade, et sur invitation de La Fifa à m’impliquer dans le comité de normalisation. À l’époque, tout était bloqué. Le ballon ne roulait plus […] L’Etat nous soutenait, et on avait la confiance de la Fifa. Le foot avait repris. Toutes les équipes qui sont là aujourd’hui étaient avec moi à l’époque. C’étaient les présidents Augustin Senghor, Saer Seck, Abdoulaye Sow…. On avait travaillé ensemble. Donc, il n’y a rien qui interdit à Augustin Senghor à se représenter. Ni dans le fond ni dans la forme des textes” a-t-il expliqué dans une interview accordée à nos confrères d’Emedia.

